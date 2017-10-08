Добавить интерфейс на DirectX 11 в программу на С++

Есть готовая программа для игры, чит другими словами, который инжектируется в процесс на С++. Нужно сделать базовое меню на DirectX11, мне в принципе неважно какое именно там будет меню, но чтобы можно было отображать свои картинки (ставить прозрачность в том числе) и текст, остальное неважно. Нужно сделать желательно не затягивая, жду вашей цены.