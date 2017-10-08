Необходимо написать VisualBasic макрос MS Word для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте документа. Возможно, достаточно воспользоваться встроенным функционалом MS Word для выполнения этой задачи. Детали задания при контакте через ...
Добавить интерфейс на DirectX 11 в программу на С++
Есть готовая программа для игры, чит другими словами, который инжектируется в процесс на С++. Нужно сделать базовое меню на DirectX11, мне в принципе неважно какое именно там будет меню, но чтобы можно было отображать свои картинки (ставить прозрачность в том числе) и текст, остальное неважно. Нужно сделать желательно не затягивая, жду вашей цены.
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