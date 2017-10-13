Для гугл хрома сделать виджет

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Для гугл хрома сделать виджет. 

Назначение виджета по апи выводить данные с сайта, сообщение о новом посте и тд. Так же нужен будет виджет для мозиллы.

пишите свои цены и сроки

8 лет назад
may-skiy
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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