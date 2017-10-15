Нужна программа для работы в лайм такси через которую можно получать первым заказы брат перехватчик для международных поездок http://1234.taxisaturn.ru/#/download город Орёл
Рассыльщик skype
Приветствую, нужен рассыльщик skype.
Входит:
1) Регистратор
2) Добавляльщик
3) Рассыльщик
Работа через веб. Желательно через браузер (скептически к хттп отношусь)
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