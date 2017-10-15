Hужен программист встроенных систем для разработки программы для nrf52832QFAA, включения АЦП (фильтры Kalmman), I2C, 1PWM. Прием и передача данных через BLE. Существует код для серии 51. 150$
Модификация скрипта викторины (JS)
Добрый день. Нужно немного модифицировать скрипт викторины.
Сейчас скрипт выводит только результаты. Пример:
"Викторина окончена! Правильные ответы: 1 из 15;"
1. Нужно чтобы под строкой результатов дополнительно выводился комментарий в зависимости от количества правильных ответов. Например:
"Викторина окончена! Правильные ответы: 0 из 15;
Вы не разбираетесь в этой теме"
Таких комментариев будет 5: при 0 баллов, 1-5, 6-10, 11-15 и 16.
2. Также нужно чтобы комментарии отличались по цвету. Красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый (от худшего к лучшему).
Выбранный исполнитель
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