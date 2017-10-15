Модификация скрипта викторины (JS)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка185 просмотров

Добрый день. Нужно немного модифицировать скрипт викторины. 

Сейчас скрипт выводит только результаты.  Пример:

"Викторина окончена! Правильные ответы: 1 из 15;"

1. Нужно чтобы под строкой результатов дополнительно выводился комментарий в зависимости от количества правильных ответов. Например:

"Викторина окончена! Правильные ответы: 0 из 15;

Вы не разбираетесь в этой теме"

Таких комментариев будет 5: при 0 баллов, 1-5, 6-10, 11-15 и 16. 

2. Также нужно чтобы комментарии отличались по цвету. Красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый (от худшего к лучшему).

JavaScript
8 лет назад
maxvin
Максим 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$10
1 день
Все было сделано по ТЗ и в сроки.
Все без проблем, четкая постановка ТЗ и оплата вовремя и без проблем. Рекомендую Максима к работе!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист для nrf52832QFAA

    Hужен программист встроенных систем для разработки программы для nrf52832QFAA, включения АЦП (фильтры Kalmman), I2C, 1PWM. Прием и передача данных через BLE. Существует код для серии 51. 150$

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для рассылки емейл писем

    Необходима программа для рассылки емейл писем. массовая рассылка. Нужна хорошая надежная, простая программа для рассылки писем, не в спам. Дальнейшее обсуждается, просто всего не вписать.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Для гугл хрома сделать виджет

    Для гугл хрома сделать виджет.  Назначение виджета по апи выводить данные с сайта, сообщение о новом посте и тд. Так же нужен будет виджет для мозиллы. пишите свои цены ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Геолокация для Android приложения

    Нужно написать приложение с использованием геолокации. Цель: пользователи, которые запустили приложение могли бы видеть и отслеживать перемещение друг друга на карте в режиме реального времени.

    Android
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить интерфейс на DirectX 11 в программу на С++

    Есть готовая программа для игры, чит другими словами, который инжектируется в процесс на С++. Нужно сделать базовое меню на DirectX11, мне в принципе неважно какое именно там будет меню, но чтобы можно было отображать свои ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект по BLE mesh

    проект по BLE meshу нас будет готовая плата, нужно будет только по части Bluetooth mesh доработать, протестить, предоставить API для фронт-энда. Готовые SDK: http://www.nordicsemi.com/eng/Products/S132-SoftDevice  Опыт работы по программированию (общий стаж): от 6 ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование с++

    Добрый день! Наша компания находится в поиске специалиста по программированию на языке с++. Если у Вас возникнут вопросы или понадобится более подробная информация, будет предоставлен прямой контакт с разработчиком. Имеется работающий прототип ...

    PHPPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад