Модификация скрипта викторины (JS)

Добрый день. Нужно немного модифицировать скрипт викторины.

Сейчас скрипт выводит только результаты. Пример:

"Викторина окончена! Правильные ответы: 1 из 15;"

1. Нужно чтобы под строкой результатов дополнительно выводился комментарий в зависимости от количества правильных ответов. Например:

"Викторина окончена! Правильные ответы: 0 из 15;

Вы не разбираетесь в этой теме"

Таких комментариев будет 5: при 0 баллов, 1-5, 6-10, 11-15 и 16.

2. Также нужно чтобы комментарии отличались по цвету. Красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый (от худшего к лучшему).