Отправка эл.больничных листов на сервис ФСС

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки246 просмотров

Нужно помочь с интеграцией медицинской программы для отправки электронных больничных листов на сервис ФСС.

Описание интеграции тут http://cabinets-test.fss.ru/eln.html

Использовать только C++, gSOAP + openssl + КриптоПро CAPILite

Приветствуется Visual C++,  wxwidgets (или code::blocks  + мinGW/TDM)

Нужны только функции для эл. подписи и отправки ЭЛН на сервер ФСС.

Сделать отдельный dll или exe для примера, и все.

8 лет назад
cutecode
55 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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