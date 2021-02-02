Сделать на сайте корзину + настроить кнопку кредитования от Сбера

[table]ЗадачаУ нас есть рабочий проект на битриксе https://skif-avto.ru/ Сборка "Старт".

На сайте есть каталог и карточки товаров.

Необходимо:

1) Разместить на сайте корзину с возможностью добавлять товары в корзину и формировать заказы.

2) Далее корзине нужно настроить кредитование от сбера. Отдельная кнопка, рядом с кнопкой "Сформировать заказ".

Вся техническая информация предоставлена вот тут: https://pokupay.ru/documents или тут https://developer.sberbank.ru/doc

А так же предоставлены доступы на тестовый личный кабинет для настройки и тестирования: https://3dsec.sberbank.ru/mportal3 Логин и пароль предоставлю после договорённости о работе.

Необходимо ориентировочно оценить работы!

Необходимо выполнить работы, произвести тестирование и запустить корзину и кнопку кредитования в рабочий режим.

Обязательные требованияОт вас:

Отличное знание 1С-Битрикс;

Опыт по настройке отдельных модулей битрикс и внешних сервисов.

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