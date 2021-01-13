Выбор по авто на opencart

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Необходим модуль выбора товаров по автомобилю

Привязать товары к моделям автомобилей,указанных в модель листе,смотрите вложение.

Так же рассмотрю ваши варианты парсинга,у поставщика только связка 1с-опенкарт,модуль установить на сайт нет возможности

OpenCart
3 года назад
nokynku
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад