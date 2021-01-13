1C-Bitrix магазин

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки466 просмотров
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Добрый день всем.В существующий интернет-магазин, работающий под управлением 1С-Bitrix (малый бизнес) требуется добавить функционал: интеграция с системами доставки (почта РФ, сберлогистика, боксберри), онлайн оплата (юкасса), покупка в один клик.

В отликах пишите, пожалуйста, приблизительную стоимость и сроки.

3 года назад
RoninaLara
Лариса 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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