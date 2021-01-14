Функционал интернет магазина

Доброго времени Нужно сделать ИМ на OcStore или Opencart. ВОТ ТЗ, верстка там же [url=https://docs.google.com/document/d/1kLNaoYtLODYT-SxAhgDRQaiCO3zye8qZ8VDqB6Q0zZY]https://docs.google.com/document/d/1kLNaoYtLODYT-SxAhgDRQaiCO3zye8qZ8VDqB6Q0zZY[/url] Нужна качественная работа, сделанна по уму. Работаю только с авторитетными исполнителями Аванс 27 т.р. через заказ, в середине 26 т.р. и в конце работы 27 т.р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка сайта интернет магазина.
Нужно доделать форму авторизации/регистрации, чтобы можно было авторизовываться и регистрироваться через телефон, ВК, одноклассники.
И чтобы при регистрации создавался для каждого пользователя личный кабинет.
Также, сделать админ панель, где будет возможность, просматривать статистику и видеть, кто какие товары заказывает и чтобы мог давать права на выкладку товара партнерам.
Предлагайте цены и сроки.
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