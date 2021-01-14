Функционал интернет магазина

Есть готовая верстка сайта интернет магазина.

Нужно доделать форму авторизации/регистрации, чтобы можно было авторизовываться и регистрироваться через телефон, ВК, одноклассники.

И чтобы при регистрации создавался для каждого пользователя личный кабинет.

Также, сделать админ панель, где будет возможность, просматривать статистику и видеть, кто какие товары заказывает и чтобы мог давать права на выкладку товара партнерам.

Предлагайте цены и сроки.