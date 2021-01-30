Сверстать нарисованый дизайн сайта на Word Press

$130
Интернет-магазиныЗавершен10 заявок1406 просмотров
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Сайт доставки еды

CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront

Нужно установить два плагина:

1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google)

2) Плагин для поиска который подставляет в поиск возможные слова при вводе первых символов, также подставляет карточки товаров и понимает если человек набирает русские слован на английской раскладке.

3) Плагины по SEOоптимизации и микроразметке

4) Плагины необходимые для функционирования элементов дизайна

Дизайн сайта
3 года назад
dastarhan
Мухамед 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
godes
Петр 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
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