Нужно сделать интернет магазин на платформе OpenCart
Сверстать нарисованый дизайн сайта на Word Press
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт доставки еды
CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront
Нужно установить два плагина:
1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google)
2) Плагин для поиска который подставляет в поиск возможные слова при вводе первых символов, также подставляет карточки товаров и понимает если человек набирает русские слован на английской раскладке.
3) Плагины по SEOоптимизации и микроразметке
4) Плагины необходимые для функционирования элементов дизайна
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