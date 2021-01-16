Перенос веб-сайта на Opencart

Нужен интернет магазин кроссовок на руссифицированном OpenCart По дизайну требований особых нет, готовы посмотреть ваши варинты. По цветам нужно сделать как в прикреплённых скриншотах нашего инстаграмма, связать дизайн с этими цветами и градиентами. На главной странице должен ...
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Здравствуйте.
1. Нужно перенести рабочий сайт с платформы CimWebCenter на Opencart.
1) Заменить старую админ панель CimWebCenter на удобную и интуитивно понятную для редактирования текстов, настройки страниц.
2) Доступ к плагинам продвижения SEO, удобная работа с SEO.
3) AMP версия сайта, легковесные страницы для мобильных устройств.
4) На сайте присутствует фотогалерея и формы обратной связи.
2. Заменить дизайн макета сайта на современный под целевую аудиторию b2b.
Примеры подходящего дизайна:
3. Создать интернет-магазин товаров.
1) Выгрузить товары из файлов выгрузки Opencart: products и categories на сайт:
2) Где в файле products столбец означает:
product_id - номер товара
name(ru-ru) - название товара с каталожным номером
categories - принадлежность к группе
model - каталожный номер товара
shipping - возможность доставки
price - цена
points - количество в наличии, если 0 - доступно под заказ
date_added - дата добавления
date_modified - дата изменения
date_available - дата наличия
weight - вес
weight_unit - величина массы
length_unit - величина размера
status - загружать или нет
3) Где в файле catergories столбец означает:
category_id - номер подгруппы
parent_id - номер родительской группы
name(ru-ru) - название группы или подгруппы
top - значение true - группа, false - подгруппа
columns - значение 1 - для группы, 0 - для подгруппы
4) Добавления товаров через админ-панель
5) Корзина товаров
6) Личный кабинет пользователя.
7) Заявки с контактными данными падали в форму битрикс24
4. Перенести рабочий сайт на сервер.
Укажите ставку итоговой суммы проекта.
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