Перенос веб-сайта на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок2644 просмотра
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Здравствуйте.

1. Нужно перенести рабочий сайт с платформы CimWebCenter на Opencart.

1) Заменить старую админ панель CimWebCenter на удобную и интуитивно понятную для редактирования текстов, настройки страниц.

2) Доступ к плагинам продвижения SEO, удобная работа с SEO.

3) AMP версия сайта, легковесные страницы для мобильных устройств.

4) На сайте присутствует фотогалерея и формы обратной связи.

2. Заменить дизайн макета сайта на современный под целевую аудиторию b2b.

Примеры подходящего дизайна:

https://hited-perkins.com.ua

https://zeppelin.ua/ru/

3. Создать интернет-магазин товаров.

1) Выгрузить товары из файлов выгрузки Opencart: products и categories на сайт:

2) Где в файле products столбец означает:

product_id - номер товара

name(ru-ru) - название товара с каталожным номером

categories - принадлежность к группе

model - каталожный номер товара

shipping - возможность доставки

price - цена

points - количество в наличии, если 0 - доступно под заказ

date_added - дата добавления

date_modified - дата изменения

date_available - дата наличия

weight - вес

weight_unit - величина массы

length_unit - величина размера

status - загружать или нет

3) Где в файле catergories столбец означает:

category_id - номер подгруппы

parent_id - номер родительской группы

name(ru-ru) - название группы или подгруппы

top - значение true - группа, false - подгруппа

columns - значение 1 - для группы, 0 - для подгруппы

4) Добавления товаров через админ-панель

5) Корзина товаров

6) Личный кабинет пользователя.

7) Заявки с контактными данными падали в форму битрикс24

4. Перенести рабочий сайт на сервер.

Укажите ставку итоговой суммы проекта. 

OpenCart
3 года назад
alanin
Игорь 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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