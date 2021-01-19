Здравствуйте. Если вы это прочтете, то, скорее всего, мы будем сотрудничать :)
* 6 лет опыта работы
* Множество успешно завершенных проектов
* Я работаю с клиентами из России, Европы и США
Что я могу вам предложить:
* Графический дизайн
* Ретушь / редактирование фотографий
* Дизайн логотипа и брендинг
* Дизайн мобильных приложений (iOS, Android)
* Веб-дизайн
* Обработка видео
Я разбираюсь в маркетинге и понимаю, как должен выглядеть дизайн, который продает. Дизайн – это то, что производит первое впечатление на клиента, это то, что помогает вам оценить компанию с первых секунд знакомства. Даже если у вас есть самый «крутой» продукт, который непременно должен стать бестселлером, сначала посмотрят на «обертку», и поэтому дизайн здесь играет огромную роль!
Я считаю, что дизайн должен быть не только красивым, но и эффективным, важно привлекать будущих клиентов.
Если вы не совсем понимаете, чего хотите, Я помогу вам решить. Я всегда работаю быстро и понимаю, что время для вас очень важно. Моим клиентам всегда комфортно работать со мной.
Я создаю дизайн осознанно. Я всегда могу объяснить структуру своего макета. Затем я согласовываю проект со своим клиентом.
Мои клиенты всегда очень довольны моей работой. Они мне доверяют.
Ранее работал в офисе. Сейчас решил выйти на фриланс и работать на себя.
Мои контакты:
Telegram 8 982 290 03 42 (@Mashkovski)
Viber / WhatsApp 8 982 290 03 42
Почта [email protected]
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