Дизайнер это тот, кто добавляет ценность в товары и услуги.

Здравствуйте. Если вы это прочтете, то, скорее всего, мы будем сотрудничать :)

* 6 лет опыта работы

* Множество успешно завершенных проектов

* Я работаю с клиентами из России, Европы и США

Что я могу вам предложить:

* Графический дизайн

* Ретушь / редактирование фотографий

* Дизайн логотипа и брендинг

* Дизайн мобильных приложений (iOS, Android)

* Веб-дизайн

* Обработка видео

Я разбираюсь в маркетинге и понимаю, как должен выглядеть дизайн, который продает. Дизайн – это то, что производит первое впечатление на клиента, это то, что помогает вам оценить компанию с первых секунд знакомства. Даже если у вас есть самый «крутой» продукт, который непременно должен стать бестселлером, сначала посмотрят на «обертку», и поэтому дизайн здесь играет огромную роль!

Я считаю, что дизайн должен быть не только красивым, но и эффективным, важно привлекать будущих клиентов.

Если вы не совсем понимаете, чего хотите, Я помогу вам решить. Я всегда работаю быстро и понимаю, что время для вас очень важно. Моим клиентам всегда комфортно работать со мной.

Я создаю дизайн осознанно. Я всегда могу объяснить структуру своего макета. Затем я согласовываю проект со своим клиентом.

Мои клиенты всегда очень довольны моей работой. Они мне доверяют.

Ранее работал в офисе. Сейчас решил выйти на фриланс и работать на себя.

Мои контакты:

Telegram 8 982 290 03 42 (@Mashkovski)

Viber / WhatsApp 8 982 290 03 42

Почта [email protected]