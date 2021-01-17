Сайт доставки еды CMS Word Press уже установлена WOOcommerce и Storefront Нужно установить два плагина: 1) Плагин для регистрации через социальные сети (ВК, ОК, IN, YT, FB, PI, Yandex, Mail, Google) 2) Плагин для поиска который подставляет в поиск ...
Интернет-магазин продуктов питания (исправленное ТЗ)
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Добрый день, нужно разработать интернет-магазин по продаже продуктов питания со следующими техническими возможностями:
1. CMS Opencart - хостинг и домен уже существуют;
2. Помочь в выборе (покупке) правильного шаблона для работы с нижеуказанными расширениями и мобильными устройствами, и при необходимости иметь опыт его адаптировать.
3. Интегрировать онлайн оплаты заказа с использованием платежной системы Liqpay;
4. В корзине иметь возможность выбирать или доставку Новой Почтой по Украине с выбором отделений (установить необходимый модуль) или самовывоз;
Далее настроить стандартные функции CMS Opencart под специфику магазина:
5. Перед оформлением заказа уведомлять покупателя относительно правил доставки и сохранности продуктов (что бы покупатель ставил галочку что ознакомлен и согласен с условиями доставки, публичной оферты);
6. Е-мейл уведомление-подтверждение при оформлении заказа (как для покупателя, так и для продавца);
7. Настроить инструменты СЕО оптимизации (установить необходимые расширения);
8. Подключить Google Ads;
9. Настроить интеграцию продаж через фейсбук и инстаграм (установить и настроить необходимые расширения для корректной работы);
10. Предусмотреть возможность применение скидок, использование промокодов;
11. Настроить поиск, фильтры и сортировку товаров на сайте;
12. Желательно, но не обязательно, двух-язычный. Основной язык магазина –украинский, второй язык – русский;
Бюджет на вышеописанную техническую часть 200 долларов. Шаблон и модули мы оплачиваем отдельно согласно вашим рекомендациям. Доп работы, СЕО и другие нужные и правильные предложения готовы обсуждать и увеличивать бюджет!
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