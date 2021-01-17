Интернет-магазин продуктов питания (исправленное ТЗ)

$200
Интернет-магазиныЗакрыт28 заявок2492 просмотра
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Добрый день, нужно разработать интернет-магазин по продаже продуктов питания со следующими техническими возможностями:

1. CMS Opencart - хостинг и домен уже существуют;

2. Помочь в выборе (покупке) правильного шаблона для работы с нижеуказанными расширениями и мобильными устройствами, и при необходимости иметь опыт его адаптировать.

3. Интегрировать онлайн оплаты заказа с использованием платежной системы Liqpay;

4. В корзине иметь возможность выбирать или доставку Новой Почтой по Украине  с выбором отделений (установить необходимый модуль) или самовывоз;  

Далее настроить стандартные функции CMS Opencart под специфику магазина:

5. Перед оформлением заказа уведомлять покупателя относительно правил доставки и сохранности продуктов (что бы покупатель ставил галочку что ознакомлен и согласен с условиями доставки, публичной оферты);

6. Е-мейл уведомление-подтверждение при оформлении заказа (как для покупателя, так и для продавца);

7. Настроить инструменты СЕО оптимизации (установить необходимые расширения);

8. Подключить Google Ads;

9. Настроить интеграцию продаж через фейсбук и инстаграм (установить и настроить необходимые расширения для корректной работы);

10. Предусмотреть возможность применение скидок, использование промокодов;

11. Настроить поиск, фильтры и сортировку товаров на сайте;

12. Желательно, но не обязательно, двух-язычный. Основной язык магазина –украинский, второй язык – русский; 

Бюджет на вышеописанную техническую часть 200 долларов. Шаблон и модули мы оплачиваем отдельно согласно вашим рекомендациям. Доп работы, СЕО и другие нужные и правильные предложения готовы обсуждать и увеличивать бюджет!

3 года назад
44Yuriy
Юрий 
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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