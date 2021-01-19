Доработать сайт-витрина на wordpres

http://maskonika.online

Доработать Сайт-витрина на Вордпрес с 3 мя каталогами поставщиков + (с возможностью открытия доп.поставщиков) наполненный товарами поставщиков и каталога по наличию товаров (фото прикрепил)Товары поставщиков добавлены:

https://kos-mart.ru/

https://iconcosmetics.ru/ С возможностью делиться ссылкой на Карточку товара в Вайбер ( т.е при нажатии кнопки КУПИТЬ переход идет в Вайбер и человек отправляет как сообщение в Вайбер сообщение или при нажатии кнопки КУПИТЬ копируется ссылка на Карточку товара и далее при нажатии Иконки Вайбера переход идет в сообщение

Массовое изменение цен товаров, к уже существующим ценам прибавить например 10%