Верстка и программирование магазина на вордпресс

Приветствую Есть интернет магазин на Битриксе, с синхронизацией с 1С Нужно прикрутить смс информирование через сервис смс.ру или другой. Смс отправляется при создание заказа, поступление товара на склад, закрытие заказа. Кто готов взяться прошу написать стоимость и контакты.