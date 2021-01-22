SEO проект интернет-магазина 18+

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка1537 просмотров
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Здравствуйте!

Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение).

Около 30 000 товаров.

Необходимо разработать ПРОЕКТ внутренней оптимизации и внешнего SEO продвижения (план продвижения) на 1-2 мес.

Сайт сперва ориентировали на Москву, в итоге перешли на всю Россию.

Составить ТЗ для программиста и рерайтера.

Таргетинг пока не рассматриваю.

От результата работы буду ждать советы по устранению ошибок (о которых мы не знаем).

В проекте должны отражаться проблемы и пути их решения.

Более подробно о проделанной работе на сайте могу рассказать в ЛС.

Что было сделано (кратко):

1. Для уникализации товаров к существующим названиям добавили текст.

2. В описание товара добавили генерируемый текст размером около 200-300 зн.

3. К некоторым товарам добавили видео.

4. В каждую карточку товара добавили краткую информацию о гарантии, доставке, оплате и т.д. – текст одинаковый в каждом товаре.

5. Добавили статьи на страницы брендов. В планах наполнение сайта статьями.

Ссылку на сайт отправлю в ЛС.

Если есть возможность, предлагайте цены и сроки.

В приоритете самостоятельные специалисты. Студии не имеют вес в выборе.

Нацелен на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

3 года назад
iiwanc
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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