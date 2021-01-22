SEO проект интернет-магазина 18+

Здравствуйте! Надо сделать интернет-магазин по продаже автозапчастей. Тех.задания пока нет. Какая примерно будет стоимость работы?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Сайт интернет-магазина для взрослых 18+ на Битриксе (Аспро решение).
Около 30 000 товаров.
Необходимо разработать ПРОЕКТ внутренней оптимизации и внешнего SEO продвижения (план продвижения) на 1-2 мес.
Сайт сперва ориентировали на Москву, в итоге перешли на всю Россию.
Составить ТЗ для программиста и рерайтера.
Таргетинг пока не рассматриваю.
От результата работы буду ждать советы по устранению ошибок (о которых мы не знаем).
В проекте должны отражаться проблемы и пути их решения.
Более подробно о проделанной работе на сайте могу рассказать в ЛС.
Что было сделано (кратко):
1. Для уникализации товаров к существующим названиям добавили текст.
2. В описание товара добавили генерируемый текст размером около 200-300 зн.
3. К некоторым товарам добавили видео.
4. В каждую карточку товара добавили краткую информацию о гарантии, доставке, оплате и т.д. – текст одинаковый в каждом товаре.
5. Добавили статьи на страницы брендов. В планах наполнение сайта статьями.
Ссылку на сайт отправлю в ЛС.
Если есть возможность, предлагайте цены и сроки.
В приоритете самостоятельные специалисты. Студии не имеют вес в выборе.
Нацелен на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
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