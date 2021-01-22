Разработка интернет-магазина на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок1026 просмотров
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Требуется изготовление интернет-магазина на Битриксе.

Дизайн и вёрстка уже готовы http://temp.imhvost.top/12_plitka/ - html +css +js

Нужно сделать сайт +парсер товара (наполнить сайт товаром, используя источник YML с другого сайта). Подробности в ТЗ. Сайт нужно сделать на Битрикс. 

Главные требования

  • Битрикс — другие CMS не рассматриваем
  • Вариант "Взять шаблон и переделать" — не рассматриваем. Имелся опыт, по результатам которого много плохих впечатлений.
Предпочтение отдается кандидатам, которые: 

  • Полностью прочтут Техническое задание
  • Имеют опыт разработки на Битриксе
  • Имеют портфолио, которое можно посмотреть
  • Смогут оценить ТЗ хотя бы примерно (достаточно просто - от ХХХ руб.)
Пару дней будем собирать отклики, потом начнем общаться и договариваться с теми, кто понравился. Если есть вопросы - отвечу в ЛС или телеграм https://t.me/IgorKlochkov

Забегая далеко вперед

Если работа устроит, исполнитель получит задание на разработку парсера товара (для наполнения), который будет оплачен отдельно.  Далее, мы рассчитываем развивать этот сайт, что предполагает договор на техподдержку сайта в течении минимум года.

Ждем ваши отклики и предложения. Команда Plitka.SU

3 года назад
iamigorek
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад