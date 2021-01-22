Разработка интернет-магазина на Битрикс

В разработке онлайн магазин по продаже плитки. Нужно создать формулу и на основе этого сделать расчет цены у каждого товара. ( не нужно делать на все товары, достаточно сделать 1-2, после уже сами на основании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовление интернет-магазина на Битриксе.
Дизайн и вёрстка уже готовы http://temp.imhvost.top/12_plitka/ - html +css +js
Нужно сделать сайт +парсер товара (наполнить сайт товаром, используя источник YML с другого сайта). Подробности в ТЗ. Сайт нужно сделать на Битрикс.
Главные требования
- Битрикс — другие CMS не рассматриваем
- Вариант "Взять шаблон и переделать" — не рассматриваем. Имелся опыт, по результатам которого много плохих впечатлений.
- Полностью прочтут Техническое задание
- Имеют опыт разработки на Битриксе
- Имеют портфолио, которое можно посмотреть
- Смогут оценить ТЗ хотя бы примерно (достаточно просто - от ХХХ руб.)
Забегая далеко вперед
Если работа устроит, исполнитель получит задание на разработку парсера товара (для наполнения), который будет оплачен отдельно. Далее, мы рассчитываем развивать этот сайт, что предполагает договор на техподдержку сайта в течении минимум года.
Ждем ваши отклики и предложения. Команда Plitka.SU
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