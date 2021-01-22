Интересует создание интернет магазина автозапчастей

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок514 просмотров
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Есть физический магазин, учет запчастей ведется в эксель, хотим сделать сайт, что актуально в нынешних условиях карантина.

Сайт интересует по типу exist, teman.com.ua

сориентируйте по стоимости такого проекта и кто создавал и может решить.

Так же интересует перевод учета запчастей, взаиморасчетов с поставщиками, покупателями -есть готовые прораммы?

3 года назад
guest_16115232185194
3 года в сервисе
Был
3 года назад