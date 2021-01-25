Настроить e-commerce для сайта на PrestaShop

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок1413 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить: 

1. Формирование отчета "затраченные средства на рекламу/стоимость заказа".

2. Отображение названия товара и его стоимость.

Prestashop
3 года назад
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад