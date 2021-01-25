Создание интернет магазина

Здравствуйте!

Прошу предложить подготовку и настройку движка для интернет магазина согласно следующему ТЗ:

Главная страница (Товары):

Категория 1 - "Коврики для легкового авто":

- "Коврики для легкового авто";

- "Водительский коврик для легкового авто";

- "Водительские коврики для легкового авто 2 шт.";

- "Пассажирские коврики для легкового авто 2 шт.";

- "Коврик в багажник для легкового авто".

Категория 2 - "Коврики для минивэна:

- "Коврики для минивэна";

- "Водительские коврики для минивэна 2 шт.";

- "Коврик в багажник для минивэна".

Категория 3 - "Фурнитура":

- "Значок на коврик";

- "Подпятник".

Функционал:

1. После перехода в карточку товара - фото комплекта ковриков и опции:

- выбор формы ячейки;

- выбор цвета;

- выбор цвета окантовки;

- "Значок на коврик" + количество (если стандартный функционал движка или модуля не позволяет изменять количество, то добавить в опции "Значок на коврик" от 1 до 4 шт);

- "Подпятник".

* При выборе-изменении каждой из опций должна изменяться картинка товара (перерасчет цены, если стандартный функционал движка или модуля позволяет).

2. После перехода в корзину - стандартно: выбор способа оплаты, доставки (настроим сами)...

С целью экономии средств и сроков желательна реализация на бесплатном движке, который обеспечит требуемый функционал без доп. модификаций при помощи программиста.