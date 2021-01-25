Создание интернет магазина

В разработке онлайн магазин по продаже плитки. Нужно создать формулу и на основе этого сделать расчет цены у каждого товара. ( не нужно делать на все товары, достаточно сделать 1-2, после уже сами на основании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Прошу предложить подготовку и настройку движка для интернет магазина согласно следующему ТЗ:
Главная страница (Товары):
Категория 1 - "Коврики для легкового авто":
- "Коврики для легкового авто";
- "Водительский коврик для легкового авто";
- "Водительские коврики для легкового авто 2 шт.";
- "Пассажирские коврики для легкового авто 2 шт.";
- "Коврик в багажник для легкового авто".
Категория 2 - "Коврики для минивэна:
- "Коврики для минивэна";
- "Водительские коврики для минивэна 2 шт.";
- "Коврик в багажник для минивэна".
Категория 3 - "Фурнитура":
- "Значок на коврик";
- "Подпятник".
Функционал:
1. После перехода в карточку товара - фото комплекта ковриков и опции:
- выбор формы ячейки;
- выбор цвета;
- выбор цвета окантовки;
- "Значок на коврик" + количество (если стандартный функционал движка или модуля не позволяет изменять количество, то добавить в опции "Значок на коврик" от 1 до 4 шт);
- "Подпятник".
* При выборе-изменении каждой из опций должна изменяться картинка товара (перерасчет цены, если стандартный функционал движка или модуля позволяет).
2. После перехода в корзину - стандартно: выбор способа оплаты, доставки (настроим сами)...
С целью экономии средств и сроков желательна реализация на бесплатном движке, который обеспечит требуемый функционал без доп. модификаций при помощи программиста.
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