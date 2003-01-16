Popup в OpenCart

Добрый вечер, господа веблансеры!

Работа только для хорошо знающих opencart.

Итак, нужно в шаблоне (нестандартном) сделать авторизацию и регистрацию (через Simple) в popup и немного подредактировать меню.

Вот и все. Для знающих людей это займет полчаса-час. Поэтому жду адекватные этому времени цены.

Желательно Украина - перевод на карту любого банка.

Конкретное ТЗ:

На сайте https://univiam.com/ сделать:

Вместо выпадающего меню с "авторизация/регистрация" и "мои закладки" должна быть только надпись "авторизация" или "логин".

При нажатии на нее должно появляться модальное окно с авторизацией и ссылкой на регистрацию. При нажатии на ссылку регистрации, она тоже должна появляться в окне. Вся регистрация и авторизация - через плагин Simple.

Пример работы: https://unishop2.tk/ (меню "личный кабинет")