Настроить импорт XML каталога в WooCommerce

Заказ для тех, кто имеет опыт работы с Wordpress/WooCommerce/XML/Xpath/WP All import

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Есть каталог от поставщика в XML.

Необходимо помочь мне настроить шаблон для импорта товаров в WooCommerce через WP All import и проконсультировать меня по нескольким особенностям импорта характеристик в WOO.

В виду особенностей структуры XML каталога нужно настроить некоторые поля (картинки например) через Xpath.

Каталог в цифрах: 8000 товаров. Несколько десятков характеристик товаров.

Выбираю исполнителя по цене и срокам.