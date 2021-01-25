Настроить импорт XML каталога в WooCommerce

Добрый вечер, господа веблансеры! Работа только для хорошо знающих opencart. Итак, нужно в шаблоне (нестандартном) сделать авторизацию и регистрацию (через Simple) в popup и немного подредактировать меню. Вот и все. Для знающих людей это займет полчаса-час. Поэтому жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказ для тех, кто имеет опыт работы с Wordpress/WooCommerce/XML/Xpath/WP All import
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Есть каталог от поставщика в XML.
Необходимо помочь мне настроить шаблон для импорта товаров в WooCommerce через WP All import и проконсультировать меня по нескольким особенностям импорта характеристик в WOO.
В виду особенностей структуры XML каталога нужно настроить некоторые поля (картинки например) через Xpath.
Каталог в цифрах: 8000 товаров. Несколько десятков характеристик товаров.
Выбираю исполнителя по цене и срокам.
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