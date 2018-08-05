Сделать правки на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок194 просмотра

Необходимо изменить цветовую гамму сайта, шрифт  поставить новый логотип, прикрепить карту с размеченной зоной доставки, небольшие изменения в карточке товара.

Opencart
7 лет назад
Anastasia_Mi
30 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

chaOSx
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$24
3 дня
Очень хорошая работа, отличное понимание и коммуникация. Спасибо Ярослав! Очень рекомендую к сотрудничеству!
Анастасия отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная проверка и оплата, всегда на свзяи, рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

chaOSx
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад