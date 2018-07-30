Front-End Developer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок144 просмотра

Ищем Front-end разработчика, для разработки небольшого сайта, с поддержкой мультиязычности. 

Требование:

  • Знание html, css, js.
  • Быстро и качественное создание сайтов.
CSSHTMLJavaScript
7 лет назад
nodeads
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров