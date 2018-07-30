Помочь с переносом modX

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Завершен1 заявка123 просмотра

Здравствуйте, я перенес сайт с базой на хост, почему-то выдает ошибку.  

Пути вроде везде правильные, кэш почишен. 

Сайт: 

petparus.tmweb.ru/ 

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MODX
7 лет назад
reatea
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
21 день назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и оперативно помог с настройкой, рекомендую.
Грамотный заказчик , быстро все решили , сам без лишних разговоров внес предоплату в размере 50%. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад