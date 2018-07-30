Есть пример скрипта, расположенный на другом сайте, который нужно повторить. Проблема в том, что он обфусцированный и видно только логику и итог работы скрипта. Суть скрипта - выводить по 5 комментариев на ...
Помочь с переносом modX
Здравствуйте, я перенес сайт с базой на хост, почему-то выдает ошибку.
Пути вроде везде правильные, кэш почишен.
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