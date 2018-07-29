Скрипт или код для автоматизированного заполнения полей анкеты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок134 просмотра

Добрый день. Есть сайт знакомств, на нем 25 000 профилей, созданных автоматически. Нужен скрип или что-то в этом роде? может база данных CSV, для того, чтобы автоматически заполнить поля:

дата рождения, внешность, рост, вес, статус (женат/в браке и т.д.), есть ли дети, курит или нет,готов ли к переезду,  знание языков и другую информацию, описание человека и кого он ищет.

кроме того, нужно выгрузить фото из базы данных и загрузить их в профили.

Реально ли это сделать, какие сроки и каковая цена?

Подавать заявки фрилансерам только с опытом и примерами работ.

7 лет назад
ankabotanka
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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