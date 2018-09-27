Простейший калькулятор

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Завершен4 заявки178 просмотров

Требуется рассчитать значение 2х инпутов и 2х селектов , и сложить значения из 3х таких мини-калькуляторов.

Первый , как собственно второй и третий мини-калькуляторы состоят из:

- 2х числовых полей A и B, заполняются пользователем, либо 1 числового поля, заполняемого пользователем, (по умолчанию открыты вариант с 2мя полями при выборе значения радио кнопки во второе положение - 2 поля заменяются одним полем X, скрывать можно как под спойлер так и при помощи css классов)

- 2х Селектов Y и Z (с прописанными значениями, по умолчанию пункт "не выбрано", на все поля нужно сделать проверку, при пустых значениях не считаем.)

- Сумма произведения значений всех 3х калькуляторов.

При заполнении полей (по событию кнопки "рассчитать" , в идеале конечно же лучше бы расчеты производились "на лету" на аяксе ) рассчитывается формула A*B=X;  (X*Y)=S - получившееся значение записываем для дальнейшего вывода и  S*Z=C для вывода в другом месте. 

Сумма произведений 3х калькуляторов рассчитывается по формуле: С1 + С2 + С3

Jquery+Html можете использовать bootstrap 4+ для удобства скрытия полей. Знаю что выглядит объемно, на деле пол часа работы, если что не правильно расписал - прошу прощения, не силен в программировании, спрашивайте, уточняйте. 

Пишите сроки и цены, спасибо.

Естественно при варианте с радио 2 калькуляторов все так же 3 штуки, просто для примера сделал только один.

BootstrapCSSHTMLjQuery
7 лет назад
webjs
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Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
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1 день
Отлично, сделал все в срок, рекомендую.
Работа выполнена, человек пропал на 5 дней уже. Вернется и оплатит, отзыв поменяю

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Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад

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