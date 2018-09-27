нужен бот киви для работы со счетами для автоматизации обменника в обхоб ishop
Простейший калькулятор
Требуется рассчитать значение 2х инпутов и 2х селектов , и сложить значения из 3х таких мини-калькуляторов.
Первый , как собственно второй и третий мини-калькуляторы состоят из:
- 2х числовых полей A и B, заполняются пользователем, либо 1 числового поля, заполняемого пользователем, (по умолчанию открыты вариант с 2мя полями при выборе значения радио кнопки во второе положение - 2 поля заменяются одним полем X, скрывать можно как под спойлер так и при помощи css классов)
- 2х Селектов Y и Z (с прописанными значениями, по умолчанию пункт "не выбрано", на все поля нужно сделать проверку, при пустых значениях не считаем.)
- Сумма произведения значений всех 3х калькуляторов.
При заполнении полей (по событию кнопки "рассчитать" , в идеале конечно же лучше бы расчеты производились "на лету" на аяксе ) рассчитывается формула A*B=X; (X*Y)=S - получившееся значение записываем для дальнейшего вывода и S*Z=C для вывода в другом месте.
Сумма произведений 3х калькуляторов рассчитывается по формуле: С1 + С2 + С3
Jquery+Html можете использовать bootstrap 4+ для удобства скрытия полей. Знаю что выглядит объемно, на деле пол часа работы, если что не правильно расписал - прошу прощения, не силен в программировании, спрашивайте, уточняйте.
Пишите сроки и цены, спасибо.
Естественно при варианте с радио 2 калькуляторов все так же 3 штуки, просто для примера сделал только один.
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