Кто дружит с формулами в excel ?

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок220 просмотров

Если формула для зависимых ячеек 

=ЕСЛИ($H$11>=100000;H15;ЕСЛИ($H$11>=40000;K15;ЕСЛИ($H$11>=20000;M15;ЕСЛИ($H$11>=10000;O15;S15))))

для Вас не бессмысленный текст, прошу помочь восстановить работоспособность эксель-прайса компании. Необходимо разобраться с не самой простой формулой зависимости в ячейках. ТЗ по возможности озвучу по телефону/скайпу/мессенжджеру. Срок до 01,08

7 лет назад
skvoretc
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

valerybondarev
Валерий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Профессионально, оперативно и без лишних вопросов работает парень. Рекомендую
:)

Заявки фрилансеров

valerybondarev
Валерий 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад