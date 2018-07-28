создать блокчейн проект криптовалют для проекта с целью ICO
Необходима программа для описания характеристик оборудования
создание базы данных, содержащей информацию о товаре, его типе,
характеристиках товара, описании товара
- создание приложения, позволяющего частично автоматизировать заполнение
таблицы с требованиями.
Подробное техническое задание при отклике. Цена договорная
Заявки фрилансеров
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