Необходима программа для описания характеристик оборудования

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

создание базы данных, содержащей информацию о товаре, его типе, 

характеристиках товара, описании товара 

- создание приложения, позволяющего частично автоматизировать заполнение 

таблицы с требованиями. 

Подробное техническое задание при отклике. Цена договорная

7 лет назад
alex_mironov7
Александр 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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