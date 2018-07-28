создать блокчейн проект криптовалют для проекта с целью ICO
Добавить/изменить функционал в шаблоне wordpress
Добавить/изменить функционал в шаблоне wordpress
1. В шаблоне есть возможность, добавлять иконки из шрифта (font awesome) в настройках
поста, а мне надо сюда позволять вставить html вместо указания иконки.
2. такую же возможность добавляем в блоке http://joxi.ru/Dr8OBe4h4vEvwA он находится в папке шаблона http://joxi.ru/LmG0BQ5UeDLp42
3. и в блоке contact us http://joxi.ru/Drl9XPbsvxEJEm находится блок там же http://joxi.ru/Y2LE9LKu9qg8zA
4. Добавляем на страницу новостей (посты с категорией news, our blogs) http://joxi.ru/brRp9OQiJ614W2 форму поиска и выбор категории
5. Добавляем на страницу ресурсы (посты с категорией resources) http://joxi.ru/KAgXa9PU47JVor возможность фильтрации
6. создаем несколько видов форм (4 формы почти одинаковые) поля примерно такие http://joxi.ru/5md3Lpvtk056Xr позже уточню. емайл должен быть дублирован и отправителю и админу, на форму вешаем гугле капчу.
цена срок?
нужно сделать очень срочно.
оплата в 2 этапа, без предоплаты
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