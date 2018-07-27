Нужен опытный программист PHP для правок в WordPress i WooComerce.

Привет!

Сейчас я напишу задание, которое складывается с двух этапов.

Если вы не знаете PHP i HTML код, а также Вордпресс и Woocomerce на высоком уровне, можете дальше не читать.

Есть сайт на Wordpress с WooComerce - https://www.amway.ua/ru/user/bcvitaliy.

Этот сайт предназначен для информирование клиентов о продукции.

Когда они захотят эту продукцию купить - они должны перейти на оригинальный сайт Amway по специальной ссылке.

Так они станут нашими партнерами в МЛМ структуре Amway.

Я нарисовал прототип как должна выглядеть страница с продуктом

Этап 1. Задание такое - сделать как на прототипе - чтобы было две кнопки купить.

Я вижу это так: когда мы добавляем новый товар, то создаем простой товар и пишем его цену.

Нужно написать код PHP, который эту цену берет и отнимает от нее 30%.

То есть, мы, например, создаем товар с ценой пишет 354 грн , а он во втором поле (Цена для НПА, как на макете)

, то есть 247 - 30%.

Этап 2. Нужно сделать, что при нажатии на вторую кнопку купить - открывается реферальная ссылка в другом окне,

а на нашем сайте открывается специальное окно. Пользователь регистрируется на сайте Амвей,

потом уже на их сайте получает свою специальную реферальную ссылку. Зачем это окно?

А оно для того, чтобы пользователь вписал свою полученную ссылку с сайта Амвей.

После того, как он впишет эту ссылку в это специальное окно - он должен получить специальную ссылку на наш сайт.

То есть, он впишет что то типа http://www.amway.ua/ru/user/bcvitaliy/invite=yes

а от нас должен получить ссылку https://www.amway.ua/ru/user/bcvitaliy/invite=yes

Теперь, для чего ему эта ссылка?

Пользователь получил специальную ссылку на наш сайт. Человек делится этой ссылкой.

Его друг переходит по этой ссылке. В куки записывается его специальный пригласительный номер,

то есть то что идет после слеша - "user/bcvitaliy/invite=yes".

Когда его друг будет покупать товар на сайте - то эта ссылка из куки должна вставиться

в ссылку на товар в кнопках купить.

То есть теперь при нажатии кнопки купить пользователь перейдет по другой реферальной ссылке.

Так он будет не нашим рефералом, а рефералом уже другого человека,

того кто стал нашим партнёром и получил специальную ссылку на наш сайт.

Если вы знакомы с МЛМ системой - вам будет это легко понять.

Задача сайта в том, чтобы пользователи нажали на кнопку купить и зарегистрировались под нашей реферальной ссылкой

на сайте Амвей. Дальше они будут покупать продукты уже там, на оригинальном сайте.

На нашем сайте даже корзины не будет.

Задача не сложная, если вы знаете хорошо программировать.

Если что-то не поняли, я все могу объяснить в телефонном режиме.

Итак, подытожим:

1. Сделать две кнопки купить на странице продукта.

2. Сделать так, чтобы вторая цена была на 30% меньшей чем первая.

3. Сделать так, чтобы при нажатии второй кнопки открывался сайт Амвей в другом окне, а на нашем открывалось окно.

4. Сделать так, что когда пользователь впишет в это окно свою ссылку из оригинального сайта Амвей - он получил специальную ссылку на наш сайт.

5. Сделать так, что когда этот пользователь делится своей специальной ссылкой на наш сайт, то все ссылки на кнопках купить - меняются на его специальную реферальную ссылку на сайт Амвей.

6.Если задача не ясна ищите другую -удачи.