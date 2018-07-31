Дописать отправку postback

Добрый вечер!

Есть 2 трекера. Трекер №2 отправляет постбэк в трекер №1, но он отправляет статусы, которые уже имеют значение: confirm, decline, trash и другие.

Нужно дописать чтобы перед передачей этого значения, отправлялся статус NEW, но только один раз.

Для того чтобы определить конкретно заказ, используется уникальное значение.

При передаче confirm, decline, trash оно уже используется и все передается, нужна именно единоразово передавать статус NEW по уникальному значению.

Жду цены и сроки.