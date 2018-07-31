Дописать отправку postback

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки241 просмотр

Добрый вечер!

Есть 2 трекера. Трекер №2 отправляет постбэк в трекер №1, но он отправляет статусы, которые уже имеют значение: confirm, decline, trash и другие.

Нужно дописать чтобы перед передачей этого значения, отправлялся статус NEW, но только один раз.

Для того чтобы определить конкретно заказ, используется уникальное значение.

При передаче confirm, decline, trash оно уже используется и все передается, нужна именно единоразово передавать статус NEW по уникальному значению.

Жду цены и сроки.

7 лет назад
fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$9
1 день
Задание было сделано на раз два, всегда на связи и отвечает на вопросы. Только хорошие впечатления, рекомендую.
Такое впечатление, что Сергей сам знает как минимум 2/3 того, что нужно сделать. Видимо, руки не доходят :) Всё быстро и чётко

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vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад