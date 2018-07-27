Создания интернет сайта на платформе JTL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Всем привет! Для проекта ищем программиста, который смог бы сделать сайт исключиельно на платформе JTL Software. Других платформ не предлогать. Так же приклепляю макет сайта 

invis.io/JZKJHBHC8WE 

invis.io/K6N6RDDTUZS 

Сайт будет адаптивынй и на 2 языках. Так же будем предоставлен сам магазин (ввиде ознакомления, по требованию) 

Прозьба описать сроки, цену и схему оплаты.  

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров