Создания интернет сайта на платформе JTL

Всем привет! Для проекта ищем программиста, который смог бы сделать сайт исключиельно на платформе JTL Software. Других платформ не предлогать. Так же приклепляю макет сайта

invis.io/JZKJHBHC8WE

invis.io/K6N6RDDTUZS

Сайт будет адаптивынй и на 2 языках. Так же будем предоставлен сам магазин (ввиде ознакомления, по требованию)

Прозьба описать сроки, цену и схему оплаты.