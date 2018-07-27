Здравствуйте! Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з ...
Создания интернет сайта на платформе JTL
Всем привет! Для проекта ищем программиста, который смог бы сделать сайт исключиельно на платформе JTL Software. Других платформ не предлогать. Так же приклепляю макет сайта
Сайт будет адаптивынй и на 2 языках. Так же будем предоставлен сам магазин (ввиде ознакомления, по требованию)
Прозьба описать сроки, цену и схему оплаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
1. Настроить хлебные крошки, дублируются пункты http://mmm.tuutshop.ru/catalog/zhenskie/dzhinsy/ 2. Авторизацию и регистрацию вывести в попап окошки http://mmm.tuutshop.ru/register/ 3. Добавить в авторизацию и в регистрацию проверку email , чтобы не было возможности регистрации повторно ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
В админке требуется сделать управление пользователями: добавление/изменение/удаление. Предполагаемая логика Управления картинками: 1) загруженное пользователем изображение проверяется на безопасность (чтобы скрипт не подгружались в виде картинок), если ...Закрыт7 лет назад
Уже незнаю куда копать. Вывод данных нормальный, модуль был в cp1251, я перевел все файлы в utf-8, но при добавлении в Mysql немецике символы (с точками над буквами) режутся превращаясь в вопросы. Уже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать web интерфейс для Asterisk. Упрощенный аналог Freepbx или Sipnet АТС.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на CMS WP, в нем статьи с фото и в тексте активные исходящие ссылки на сторонние сайты Нужен скрипт, или плагин что б раз запустить и все активные ...Завершен7 лет назад
Всем привет! Нужен человек, который хорошо разбирается в Web PUSH Notifications и сможет проконсультировать меня по этой теме. Возможно, придется показать работу с пушом на примере. В заявках пишите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На Вашем сайте http://okna-spektrum.ru были обнаружены следующиие вредоносные ссылки. https://quicwebsite.com/ https://quicwebsite.com/ATcX2XZyvK3HwPWo2TFyVwQyPskNCAGfPILhmTsOOQShexDSG76tXTzvAUPMIBHdVpgs3qxNm-UKdgj51www-v5vKSXowh5A2_-_Mgx5V9dbtxM-XespOBr2wxU7H6HPk266XYhMRgWXuS_F5x8hQwydJ3Lg3KDEA2KqUovsZdHNOCGEAvIKzqLVzONQk--uAWdbodTkPv2KnBn1II3bzonZ3TC__qHEPa2F49QcQjNTDZHT35GN4l_oorRPlGR_KYQvxZdybIIDXenxRPhm4rv-ViS01rqvpeFrfik-wLtfg0yNB00l2lylEMP7F3M5Qs13wRSuRYMNLgYw0aueettaE_pRZ5cjIhvCfthbdstRHWq3kM2QH0HGNjl1LUS62AAC8YsZq6FaX3aQYQcL2YM2D9QZIDRTk7wGgg,,?r=179964780Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется поправить: при переходе из результатов поиска идет переход в каталог вместо карточки товара http://joxi.ru/v29OVa4S3Re70r Прошу указать цену и сроки.Завершен7 лет назад
- $5000
Добрый день! Требуется поднять у себя на сервере, оценить правки и сроки исполнения. Знание Ruby 100% Правки по бэку серьезные. Работа на месяц минимум. Рубиэмэны. Откликайтесь, буду отправлять ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад