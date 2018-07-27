Консультация по Web PUSH Notifications

Всем привет!

Нужен человек, который хорошо разбирается в Web PUSH Notifications и сможет проконсультировать меня по этой теме. Возможно,

придется показать работу с пушом на примере.

В заявках пишите какой у вас опыт работы с этим инструментом.

Цена будет формироваться из объема вашей работы и потраченного на консультирование времени.