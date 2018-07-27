Программист php под IPS

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Закрыт2 заявки172 просмотра

Нужно сделать парсер новостей с разных сайтов, после чего они будут распаковываться в админке движка Invision Power Board (последней версии). Новости будут появляться на сайте после утверждения редактором. Для каждой новости должен указываться источник. Новость должна подгружать не только текст, то и картинки с видео, если такие есть в новости.

PHP
7 лет назад
melnik_svetlana
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров