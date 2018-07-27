Натянуть верстку на IMAGE CMS и доработать карточки товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Натянуть верстку на IMAGE CMS  и доработать карточки товаров чтобы подставлялись значения из базы данных.    

Cейчас есть сверстанные страницы сайта  требуется доработка в СMS    

7 лет назад
VitaliSheva777
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров