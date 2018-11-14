Настроить работу Яндекс-метрики на сайте

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Завершен5 заявок172 просмотра

Здравствуйте!Необходимо настроить работу Яндекс-метрики на сайте. 

Задачи 3:

  • Сделать так, чтобы метрика снова работала (по какой-то причине она перестала вести учет);
  • Отладить работу цели «Оформление заказов» (цель есть, но некоторые заказы она по какой-то причине не учитывает);
  • Сделать Яндекс-вебмастер
7 лет назад
alexa_strela86
Александра 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$20
1 день
Все сделано в срок и качественно!
Спасибо за проект и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад