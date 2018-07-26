На хостинге 3 сайта. Кажется 2 на EVO и 1 на REVO. Заразился один, перекинулось на остальные. Первым делом попробовали использовать чистку с помощью вирусдай (мой вам совет не тратьте на него деньги). Далее в ...
Реализовать проект на Yii2 или Larevel
Все работа будет разбиваться на три этапа, написать стоимость каждого
1. Все кроме выгрузки данные через API (вкладка Торги) и Система оплаты
2. Система оплаты, будет Европейская платежная система, пока еще не определена, написать примерную стоимость
3. Вкладка Торги
Сейчас нужно выполнить первый этап стоимость за первый этап
Верстка есть!
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