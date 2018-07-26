Реализовать проект на Yii2 или Larevel

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок222 просмотра

Все работа будет разбиваться на три этапа, написать стоимость каждого 

1. Все кроме выгрузки данные через API (вкладка Торги) и Система оплаты 

2. Система оплаты, будет Европейская платежная система, пока еще не определена, написать примерную стоимость 

3. Вкладка Торги 

Сейчас нужно выполнить первый этап стоимость за первый этап

Верстка есть!

Yii
7 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров