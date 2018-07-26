Реализовать проект на Yii2 или Larevel

Все работа будет разбиваться на три этапа, написать стоимость каждого

1. Все кроме выгрузки данные через API (вкладка Торги) и Система оплаты

2. Система оплаты, будет Европейская платежная система, пока еще не определена, написать примерную стоимость

3. Вкладка Торги

Сейчас нужно выполнить первый этап стоимость за первый этап

Верстка есть!