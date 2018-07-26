Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

1. Подбор и установка плагина для доски объявлений с возможностью подключения платного размещения (сохраняя стиль сайта, уже установлена премиум тема) 

2. Добавление необходимых категорий товаров (функционал и категории товаров как на agro.ru/) 

3. Установка формы регистрации для подачи объявлений 

4. Вывод последних добавленных товаров на главную страницу (установлен плагин elementor pro) 

5. Тест проделанной работы

ElementorWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров