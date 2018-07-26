Реализовать дополнительный функционал для ИМ на Laravel

Реализовать работу сайта на поддоменах, подстановку мета-тегов и контента в зависимости от текущего города.

1. Создать админчасть по работе с тремя таблицами

2. Реализовать механизм генерации различных вариантов текстов при помощи подстановки разных ключей, механизм привязки полученных вариантов по городам/группам городов.

3. Реализовать механизм по которому, исходя из определённого по IP города (уже реализовано) и текущей страницы, будет подбираться необходимый набор метаданных (h1, title, description и прочие блоки данных)

ТЗ по запросу

Обязательные требования

1. Хороший опыт работы с Laravel, Ajax, mongoDB

2. Вы свободны и можете приступить прямо сейчас