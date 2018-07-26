Получение данных в распознанном тексте с помощью регулярок

Есть интерфейс, в котором вы можете загружать картинки лицензий водителя.

Система распознаёт текст с таких картинок и выводит его в textarea.

Далее в интерфейсе есть поля для регулярок. Каждая регулярка отвечает за своё поле.

Пример можно посмотреть на первой картинке.

Далее, если регулярка работает правильно, она достаёт из распознанного текста нужное поле.

Задача: Написать регулярки для 7 видов лицензий водителя. Список городов я предоставлю на выбор.

Естественно, дам доступ к интерфейсу. Пример работы интерфейса в example.png.