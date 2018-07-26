Доработка чат-бота в Телеграме, написанного на Phyton Требуется доработка функционала чат-бота в Телеграм. Подробности будут озвучены потенциальному кандидату. Важны навыки работы с API.
Получение данных в распознанном тексте с помощью регулярок
Есть интерфейс, в котором вы можете загружать картинки лицензий водителя.
Система распознаёт текст с таких картинок и выводит его в textarea.
Далее в интерфейсе есть поля для регулярок. Каждая регулярка отвечает за своё поле.
Пример можно посмотреть на первой картинке.
Далее, если регулярка работает правильно, она достаёт из распознанного текста нужное поле.
Задача: Написать регулярки для 7 видов лицензий водителя. Список городов я предоставлю на выбор.
Естественно, дам доступ к интерфейсу. Пример работы интерфейса в example.png.
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