Получение данных в распознанном тексте с помощью регулярок

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Есть интерфейс, в котором вы можете загружать картинки лицензий водителя. 

Система распознаёт текст с таких картинок и выводит его в textarea. 

Далее в интерфейсе есть поля для регулярок. Каждая регулярка отвечает за своё поле. 

Пример можно посмотреть на первой картинке. 

Далее, если регулярка работает правильно, она достаёт из распознанного текста нужное поле. 

Задача: Написать регулярки для 7 видов лицензий водителя. Список городов я предоставлю на выбор. 

Естественно, дам доступ к интерфейсу. Пример работы интерфейса в example.png.

7 лет назад
melnik_svetlana
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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