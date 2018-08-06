Карточка товара / Поднять цену, Купить и рейтинг на листинге

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Завершен1 заявка180 просмотров

Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty

В листинге товаров на карточках необходимо поднять цену, кнопку "Купить" и рейтинг над характеристиками товаров, так как это наиболее конверсионные элементы. Пример, как должна выглядеть карточка товара в листинге:

см. скрин http://prntscr.com/kb7mvr

На текущий момент карточки в листинге выглядят http://prntscr.com/kb7n7h

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Все отлично, рекомендую!
Точное описание требований. Постоянно на связи. Помогает решить организационные вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад