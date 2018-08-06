Исправить ошибки с кнопкой обратной связи

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Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty

В форме «Купить в 1 клик» появляется кнопка “Хотите, перезвоним Вам за 30 секунд?” и перекрывает активные элементы в форме.  см. скрин  http://prntscr.com/kb7l42

Аналогичная проблема в появляющемся окне при нажатии кнопки  «Купить»:

см. скрин http://prntscr.com/kb7lo3

Необходимо исправить.

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$4
1 день
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izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад