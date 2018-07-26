Доработка сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка194 просмотра

Необходимо провести аудит и доработать сайт на Drupal. 

Адрес eat4fit.me 

Пример аудита во вложении

Drupal
7 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров