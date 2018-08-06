Увеличить средний чек / Бесплатная доставка

Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty

Необходимо предоставлять пользователям бесплатную доставку при покупке от 4000 грн (суммы покупки)

Реализовать вывод сообщения о бесплатной доставке от N суммы покупки и сообщать об этом во всплывающем окне при добавлении товара в корзину, например: http://prntscr.com/kb7pfl

Также данное оповещение выводить и в корзине:

http://prntscr.com/kb7pq8