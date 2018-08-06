Увеличить средний чек / Бесплатная доставка

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Завершен1 заявка151 просмотр

Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty

Необходимо предоставлять пользователям бесплатную доставку при покупке от 4000 грн (суммы покупки)

Реализовать вывод сообщения о бесплатной доставке от N суммы покупки и сообщать об этом во всплывающем окне при добавлении товара в корзину, например: http://prntscr.com/kb7pfl 

Также данное оповещение выводить и в корзине:

http://prntscr.com/kb7pq8

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Все прошло отлично, Дмитрий внимательный и ответственный исполнитель!
Точное описание требований. Постоянно на связи. Помогает решить организационные вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад