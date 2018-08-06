Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty В листинге товаров на карточках необходимо поднять цену, кнопку "Купить" и рейтинг над характеристиками товаров, так как это наиболее конверсионные элементы. Пример, как должна выглядеть карточка товара в ...
Увеличить средний чек / Бесплатная доставка
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty
Необходимо предоставлять пользователям бесплатную доставку при покупке от 4000 грн (суммы покупки)
Реализовать вывод сообщения о бесплатной доставке от N суммы покупки и сообщать об этом во всплывающем окне при добавлении товара в корзину, например: http://prntscr.com/kb7pfl
Также данное оповещение выводить и в корзине:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty В форме «Купить в 1 клик» появляется кнопка “Хотите, перезвоним Вам за 30 секунд?” и перекрывает активные элементы в форме. см. скрин http://prntscr.com/kb7l42 Аналогичная ...Завершен7 лет назад
Необходимо провести аудит и доработать сайт на Drupal. Адрес eat4fit.me Пример аудита во вложенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно сделать правки в документе сроки 1-2дняЗавершен7 лет назад
Есть сайт ooo-el-project.ru нарушена работоспособность, делали бэкап помогло не надолго. Нужен специалист который восстановит работоспособность сайта. Все доступы на хостинг и админки есть и будут предоставлены исполнителю. Сайт собран на wordpressЗавершен7 лет назад
ДАНО: Полностью рабочая AJAX/PHP форма связи (пример - http://fasadki.ru/contact.html). ЗАДАЧА: 1. В форму добавить возможность прикрепить файлы (три отдельных кнопки "Добавить (один) файл" или одна с мультизагрузкой). Без ограничений по весу, форматам, названиям файлов. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть сайт на Wordpress с темой GoTravel от Mikado со встроенным Mikado Tour. Есть еще отдельно плагин WooTour. Задача: Сделать шаблоны статей плюс один из плагинов прекрипить для заказа туров. ...Завершен7 лет назад
- $5
На странице https://www.instagram.com/accounts/edit Есть поле ввода "Имя", но если сделать просто: document.getElementById('pepName').value='newname' то проблема в том, что синяя кнопка внизу "Отправить" не становится активной. (Если я руками ввожу имя, как пользователь, ...Завершен7 лет назад
Необходимо исправить ошибки на сайте: 1. Сделать бэкап сайта; 2. Устранение дублей страниц; 3.Настройка канонических адресов для страниц пагинации; 4. Оптимизация CSS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы разрабатываем платформу для медийного журнала со статьями в формате long-grid (длинные посты с красивыми фотографиями и галереями). Основными компонентами проекта являются: редактор (место написания поста) и пост (отображение поста). Каждый абзац поста может ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад