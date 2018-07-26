Доработка чат-бота в Телеграме

Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty В листинге товаров на карточках необходимо поднять цену, кнопку "Купить" и рейтинг над характеристиками товаров, так как это наиболее конверсионные элементы. Пример, как должна выглядеть карточка товара в ...