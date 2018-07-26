Доработка чат-бота в Телеграме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Доработка чат-бота в Телеграме, написанного на Phyton

Требуется доработка функционала чат-бота в Телеграм. Подробности будут озвучены потенциальному кандидату. Важны навыки работы с API.

7 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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