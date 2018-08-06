Настройка редиректов

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Завершен1 заявка157 просмотров

Сайт самописный matrason.ua на php5.6 шаблонизатор Smarty

Необходимо настроить 301 редиректы с каждого URL в столбце А на соответствующий URL в столбце В. 

в доксе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MnIjNMuCHKPwH0tBL-bhR0JDqSfgqHMZ5lzqOLRsuhg/edit

7 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Все сделал четко и чутко) Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Точное описание требований. Постоянно на связи. Помогает решить организационные вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!

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izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад