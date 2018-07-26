Создание раздела отчёты для сайта mak.autopikserv.ru

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Самописаня админка на PHP. 

CRM для внутреннего пользования 

Реализовать раздел отчёты по заказам 

Объём заказов около 300 в месяц. 

Подробно в ТЗ

PHP
7 лет назад
melnik_svetlana
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров