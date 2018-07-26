Есть интерфейс, в котором вы можете загружать картинки лицензий водителя. Система распознаёт текст с таких картинок и выводит его в textarea. Далее в интерфейсе есть поля для регулярок. Каждая регулярка отвечает за своё ...
Создание раздела отчёты для сайта mak.autopikserv.ru
Самописаня админка на PHP.
CRM для внутреннего пользования
Реализовать раздел отчёты по заказам
Объём заказов около 300 в месяц.
Подробно в ТЗ
Заявки фрилансеров
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