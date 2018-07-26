ДОработать сайт на JS и PHP

Нужно переделать форму на сайте (добавить поля) и убрать лишнее. Поправить баг в форме (не всегда пускает к следующему шагу при корректном заполнении).

Так же добавить функционал в скрипт PHP который записывает данные заявки в базу mysql.

Буду учитывать только Живые ответы. Авто-ответы игнорирую.

По срокам нужно сделать за 1 день максимум 2 дня. Предпочитаю работать через безопасную сделку.

Подробное ТЗ высылаю только "живым ответам на проект"

По требованию к знанию JS нужен высокий уровень знания этого языка программирования весь ленд написан на нём. Если Вы не обладаете высоким уровнем работы на JS то просьба ответы не писать, не тратьте своё время и моё.

За ранее спасибо за понимание

https://docs.google.com/document/d/1pc5Eg6YvXNWlpq....