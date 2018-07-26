Чистка сайта от спамовых комментариев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок162 просмотра

Доброго времени суток! На сайте ВП стали появляться спамовые комментарии. Необходимо залатать все дыры на сайте и прекратить их дальнейшее появление.

В заявке сразу указывайте стоимость работы. 

7 лет назад
Sun_day1
Валерия 
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров