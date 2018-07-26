Необходимо разработать дополнительные модули на шаблоне Joomlа от Rocket Theme. Внедрить функционал размещения контента по модулям и страницам. Разработать внешний вид дополнительных модулей.
Чистка сайта от спамовых комментариев
Доброго времени суток! На сайте ВП стали появляться спамовые комментарии. Необходимо залатать все дыры на сайте и прекратить их дальнейшее появление.
В заявке сразу указывайте стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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